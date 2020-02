POL-WL: Auto aufgebrochen/Täter gestört ++ Buchholz/Trelde - Partikelfilter gestohlen ++ Drage - Beim Ausweichen in Graben gefahren und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen ++ u.w.M.

Polizeiinspektion Harburg

Auto aufgebrochen/Täter gestört

Am Montagmorgen (24.02.2020), in der Zeit zwischen 00.30 und 04.30 Uhr, haben Diebe einen BMW aufgebrochen. Der Wagen stand in einem Carport an der Plouzanestraße. Die Täter hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und bereits Teile der Cockpitverkleidung abmontiert. Dann wurden sie offenbar gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Beute machten die Diebe nicht, es blieb bei einem Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Buchholz/Trelde - Partikelfilter gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag (18.02.2020), 15 Uhr und Mittwoch (19.02.2020), 12 Uhr haben sich Unbekannte an mehreren Ausstellungsfahrzeugen eines Autohauses an der Hanomagstraße zu schaffen gemacht. Die Täter bauten aus insgesamt acht Fahrzeugen die Dieselpartikelfilter aus. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Drage - Beim Ausweichen in Graben gefahren und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Auf der L 217 kam es am Montagnachmittag (24.02.2020) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann war gegen 14 Uhr mit seinem Ford Focus in zwischen Winsen und Drage unterwegs. In einer Rechtskurve kam dem Mann, nach eigenen Aussagen, ein weißer Lkw entgegen, der die Kurve schnitt. Der 22-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf den Rädern stehen.

Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer, bis er von Rettungskräften aus dem Fahrzeug geholt werden konnte. Aufgrund der Verletzungen wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Mann in eine Klinik flog. Während Unfallaufnahme und für die Landung des Hubschraubers musste die L 217 voll gesperrt werden.

Die Polizei Winsen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, oder Angaben zu dem weißen Lkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 zu melden.

Buchholz - Fußgängerin angefahren

Eine 61-jährige Frau ist gestern (24.02.2020) bei einem Verkehrsunfall an der Schützenstraße schwer verletzt worden. Gegen 17.45 Uhr befuhr eine 75-jährige Frau die Schützenstraße in Richtung Neue Straße. Als sie auf eine Linksabbiegerspur wechselte, kollidierte sie dort frontal mit der Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Die 61-Jährige wurde schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Vermutlich hatte die Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn in der Dunkelheit den Golf der 75-Jährigen übersehen.

