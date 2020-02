Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Feuer in Serverraum ++ Winsen - Motorhaube gestohlen ++ Seevetal/Fleestedt - Nach Ladendiebstahl - Polizei sucht Zeugen ++ Appel - Von der Fahrbahn abgekommen

Seevetal/Over (ots)

Feuer in Serverraum

Am Sonntag, gegen 12 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Alter Elbdeich gerufen. Dort war in einem Büroanbau eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Personen befanden sich zur Brandausbruchszeit nicht unmittelbar in dem Anbau.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem Serverraum ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile. Ein technischer Defekt ist derzeit die wahrscheinlichste Brandursache. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Eine Bewohnerin erlitt vermutlich eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An Technik und den angrenzenden Räumlichkeiten entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Winsen - Motorhaube gestohlen

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Sonntag (23.02.2020) an einem Mercedes GLK zu schaffen gemacht. Der Wagen stand in einem Carport am Buchenweg. Die Täter montierten die schwarze Motorhaube des Pkw ab und verschwanden damit unbemerkt vom Grundstück. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Seevetal/Fleestedt - Nach Ladendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bereits am 19.02.2020, gegen 19 Uhr, kam es im Rewe-Markt an der Winsener Landstraße zu einem Ladendiebstahl. Zwei Männer hatten verschiedene Waren in einen Rucksack gesteckt und die Kasse passiert, ohne zu zahlen. Ein Beschuldigter konnte von einem Mitarbeiter festgehalten werden. Der Mittäter flüchtete, ließ allerdings den Rucksack mit der Beute zurück.

Ein Zeuge, der möglicherweise Angaben zu dem zweiten Täter machen kann, hatte seinen Namen bei den Mitarbeitern hinterlassen und sich vor Eintreffen der Polizei entfernt. Die notierten Angaben sind allerdings fehlerhaft, sodass der Mann noch nicht von der Polizei befragt werden konnte. Dieser Zeuge wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Appel - Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Kreisstraße 31 (Appeler Straße) kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Mann war gegen 19.55 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße unterwegs, als er, aus noch unklarer Ursache, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Aufprall leicht, die 85-jährige Mitfahrerin wurde schwerer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, nachdem Rettungskräfte die beiden aus dem Fahrzeug befreit hatten.

