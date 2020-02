Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 21.02.2020, 12:00 Uhr bis Sonntag, 23.02.03.2020, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

+++ Landkreis Harburg - Einbrüche +++ Seevetal/Fleestedt Am Samstag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde im Marquardtsstieg die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Die Täter ließen sich hierbei auch von einem akustischen Fensteralarmgeber nicht stören. Nachdem sie das komplette Wohnhaus durchsucht hatten, entfernten sich die Täter unter der Mitnahme von Stehlgut in unbekannte Richtung.

Winsen (Luhe)/Drage Von Samstag 18:00 Uhr bis Sonntag 02:00 Uhr stiegen unbekannte Täter über einen Balkon in die im ersten Stock gelegene Wohnung, in der Drennhäuser Straße, ein. Nachdem sie die Wohnung durchsucht hatten, entfernten sich die unbekannten Täter wieder über den Balkon.

Neu Wulmstorf Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 18:10 Uhr und 18:40 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Terrassentür einer Doppelhaushälfte in der Straße Immenweg. Im Haus wurden sämtliche Räume nach Stehlgut durchsucht, anschließend flüchteten der/die Täter in unbekannte Richtung.

Stelle Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 20:30 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Schlatthorn. Im Haus wurden die Lichter eingeschaltet und sämtliche Räume nach Stehlgut durchsucht, anschließend flüchteten der/die Täter in unbekannte Richtung

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

+++ Buchholz i.d.N./Asendorf - Trunkenheitsfahrt +++ Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 26jährigen Mann aus Marxen, welcher mit seinem VW Transporter unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest, welcher bei einem Test zu einem Wert von 2,28 Promille führte. Einen Führerschein konnten die kontrollierenden Beamten dem Fahrer leider nicht abnehmen, er hatte nämlich keinen.

+++ Buchholz i.d.N. - Drogendealer festgenommen +++ Am Samstagabend wurde ein per Haftbefehl gesuchter Drogendealer von einem Polizeibeamten, welcher sich privat in der Buchholzer Innenstadt aufhielt, erkannt und gemeldet. Die Person konnte kurz darauf durch Polizeikräfte der PI Harburg festgenommen werden.

+++ Buchholz i.d.N. - Traktorfahrt mit Folgen +++ Am Samstagnachmittag wurde im Niedersachsenweg ein Traktor angehalten und kontrolliert, welcher einen mit Heuballen beladenen Anhänger zog. Diese Kontrolle könnte den Landwirt eine Menge "Heu" kosten, der Anhänger war weder zugelassen, noch versichert.

+++ Tostedt/Todtglüsingen - Schüsse in der Nacht +++ Anrufer meldeten, dass am Samstagmorgen, um 4:00 Uhr, eine männliche Person vier bis fünf Schüsse vor einem Haus in der Lohberger Straße abgegeben habe. Anschließend sei die Person in Richtung nahegelegener Garagen davongelaufen. Vor Ort wurde keine Person angetroffen, jedoch konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten Schreckschusshülsen sichergestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Tostedt unter der Telefonnummer 04182 28000 entgegen.

+++ Rosengarten/Eckel - Hausfriedensbruch und Widerstand +++ Am Samstag, den 22.02.2020, gegen 22:50 Uhr, wurde der Polizei Seevetal eine 19-jährige männliche Person gemeldet, die sich trotz eines bestehenden Hausverbots in der Asylbewerberunterkunft in Eckel aufhielt. Da die Person der Aufforderung der Beamten, die Unterkunft zu verlassen, nicht nachkam, musste sie in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand, so dass zwei eingesetzte Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Neben einer Anzeige wegen des Widerstandes gegen die Polizeibeamten erwartet die Person zusätzlich ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs.

+++ Seevetal/Hörsten - Einbruchdiebstahl aus PKW +++ Am Freitag, den 21.02.2020 schlugen Unbekannte, in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr, in Hörsten am 'See im Großen Moor' die Beifahrerscheibe eines geparkten Mitsubishi Colt ein und entwendeten vom Beifahrersitz einen Rucksack inklusive Geldbörse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal unter der Telefonnummer 04105/6200 entgegen.

+++ Seevetal/Meckelfeld - Trunkenheitsfahrt +++ Am Freitag, den 21.02.2020, gegen 23:15 Uhr, wurde in Meckelfeld in der Glüsinger Straße ein 32-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Bei der Überprüfung des Meckelfelders wurden Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Nach der Entnahme einer Blutprobe durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

+++ Seevetal/Lindhorst - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Vollstreckung eines Haftbefehls +++ Am Samstag, den 22.02.2020, gegen 15:40 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Seevetal in Lindhorst einen Opel Zafira aus dem Heidekreis. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Führerschein des Fahrers seine Gültigkeit verloren hatte. Eine entsprechendes Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Fahrer eingeleitet. Im weiteren Verlauf der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Beifahrerin ein Haftbefehl vorlag. Erst gegen die Zahlung einer empfindlichen Geldstrafe durfte sie am Abend die Dienststelle in Seevetal verlassen. Da es sich bei der Beifahrerin um die Halterin des kontrollierten Pkw handelt, wurde gegen sie ebenfalls ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

+++ A1 zwischen Maschener Kreuz und Hamburg - Verfolgungsfahrt +++ Am frühen Sonntagmorgen wollte sich auf der A1 zwischen dem Maschener Kreuz und Hamburg ein 46-jähriger kroatischer Staatsbürger einer Verkehrskontrolle entziehen. Anstatt dem Streifenwagen zu folgen, gab dieser Gas und flüchtet in Richtung einer Hochhaussiedlung im angrenzenden Hamburg-Stillhorn. Als es mit seinem Auto nicht weiterging, versuchte er den Beamten fußläufig zu entkommen, konnte jedoch wenige hundert Meter später gestellt werden. Zudem ergab eine Überprüfung des Kennzeichens, dass für den 5er BMW keine gültige Haftpflichtversicherung mehr besteht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das PflVersG sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Nichtbefolgens der Anhaltezeichen.

