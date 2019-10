Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pkw ging in Flammen auf - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

29. Oktober 2019 | Kreis Stormarn - 26.10.2019 Ahrensburg Am 26.10.2019, gegen 03:30 Uhr, brannte in der Waldstraße in Ahrensburg, in einer Tiefgarage, ein Pkw völlig aus.

Anwohner meldeten über Notruf, dass auf in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ein Pkw brennen würde. Beim Eintreffen der Beamten brannte das Mercedes Kabriolett bereits lichterloh. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte umgehend den Brand.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu dem Fahrzeugbrand machen? Wem sind im Bereich der Waldstraße und der näheren Umgebung verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809 - 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell