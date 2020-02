Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seevetal/ Meckelfeld - Zeugensuche nach Einbruch in Spielhalle

Seevetal OT Meckelfeld (ots)

Zeugensuche nach Einbruch in Spielhalle

Die Polizei Seevetal sucht nach Zeugen für einen Einbruch. Am Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr stemmten Unbekannte ein Loch in die Außenwand eines Gebäudes in der Glüsinger Straße. Die Täter nutzten dazu offenbar Stemmwerkzeuge und eine Flex. Durch das Mauerloch gelangten sie dann ins Innere. Hier hebelten sie einen Geldwechselautomaten auf und gelangten an eine geringe Summe Bargeld. Durch die Manipulation am Wechselautomaten lösten die Täter Alarm aus und flüchteten. Insgesamt muss die Tat etwa 2 Stunden in Anspruch genommen haben. Das Aufbrechen der Außenmauer muss erheblichen Lärm verursacht haben. Die Polizei hofft daher auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Wache in Seevetal unter der Nummer 04105-6200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell