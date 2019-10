Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kurztrip endete mit 9 Monaten Haft

Weil am Rhein (ots)

Ein 52-Jähriger muss für 264 Tage ins Gefängnis, da er Geldstrafen in Höhe von insgesamt 11.320 Euro nicht begleichen konnte. Die Bundespolizei kontrollierte den Mann am Dienstagmittag in Weil am Rhein - Friedlingen. Der portugiesische Staatsangehörige wurde gleich von drei Staatsanwaltschaften zur Festnahme gesucht. Der in Basel wohnhafte Mann reiste mit der Tram nach Deutschland ein. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann wegen Betrugs, Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verletzung der Buchführungspflicht, gesucht wurde. Insgesamt musste der Mann Geldstrafen von insgesamt 11.320 Euro begleichen. Da er diese Summe nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

