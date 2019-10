Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Wohnungseinbrecher bei der Einreise gestellt

Weil am Rhein (ots)

98 Tage muss ein lettischer Staatsangehöriger hinter Gittern verbringen, da er eine geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte. Die Staatsanwaltschaft Berlin suchte den Mann seit etwa einem Jahr wegen Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl und Wohnungseinbruchdiebstahl. Nun konnte er am Sonntagabend durch Beamte des Zoll am Übergang Weil am Rhein - Friedlingen festgestellt werden. Er wurde der Bundespolizei übergeben und festgenommen. Da er die Geldsumme von 490 Euro nicht begleichen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

