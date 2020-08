Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht zwei Geschädigte und Zeugen nach Gefährdung und Beleidigung

Ratzeburg (ots)

25. August 2020 - Kreis Stormarn - 19. August 2020 / Trittau

Am 19. August 2020, in der Zeit von 12:20 bis 12:25 Uhr wurde ein älterer Mann und eine ältere Frau durch einen Pkw gefährdet. Laut Zeugenaussage könnte es sich bei den beiden Personen um ein Ehepaar gehandelt haben, die mit ihrem angeleinten Hund den "Billredder" in Richtung der Straße "Billetal" entlanggegangen sind. Dabei sollen sie die Fahrbahn genutzt haben.

Neben der Fahrbahn sind nur Sandstreifen vorhanden. Es besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.

In Höhe des Grundstückes Billredder 1 soll dem Ehepaar ein Pkw entgegengekommen sein. Dieser Pkw sei mittig auf der Fahrbahn gefahren und habe keinen entsprechenden Abstand zu den Fußgängern eingehalten. Dabei soll der Pkw so dicht an das Paar herangefahren sein, dass sich beide erschreckten und der Mann gegen den Pkw schlug, um vermutlich auf den geringen Abstand deutlich zu machen.

Der Pkw habe daraufhin angehalten. Es soll vor Ort zu einer lautstarken Diskussion zwischen den beteiligten Personen gekommen sein. Im Rahmen dieser Diskussion soll das Ehepaar durch die Fahrzeugführerin beleidigt worden sein. Anschließend sei die Fahrzeugführerin weitergefahren.

Das Kennzeichen des Pkw konnte durch einen Zeugen genannt werden.

Die Polizeistation Trittau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach dem derzeit noch unbekannten älteren Mann und der älteren Frau.

Zur Personenbeschreibung des Mannes konnte angegeben werden:

- ca. 70 bis 75 Jahre alt - ca. 1,65 bis 1,70 m groß - kräftige Statur - graue volle, nicht ganz kurz geschnittene Haare - rundliches Gesicht - keinen Bart - keine Brille - bekleidet mit einer langen Hose, einem Hemd und vermutlich einer Jacke

Die ältere Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 70 bis 75 Jahre alt - ca. 1,65 bis 1,70 m groß - graue, schulterlange Haare - zierlich-schlanke Statur - bekleidet mit einer Hose und einem Jäckchen

Zum Hund konnte gesagt werden:

- ähnlich eines Schnauzers - glattes, gräulich-dunkles Fell - Größe ca. 25 bis 30 cm

Auch weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04154 / 70730 bei der Polizeistation Trittau zu melden.

