Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots)

24. August 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.08.2020 - BAB 24 / Talkau

Dank eines Zeugenhinweises, ist es den Beamten des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Möllners zu beenden.

Am 22.08.2020, gegen 02.00 Uhr war ein 49-jähriger Möllner mit einem Skoda Fabia auf der BAB 24 aus Richtung Hamburg kommend unterwegs. Ein Zeuge, der hinter dem Skoda fuhr, meldete der Polizei einen vor ihn in Schlangenlinien fahrenden Pkw. Die Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug nach Verlassen der BAB 24 am Ortseingang Talkau anhalten und kontrollieren. Dabei stellten sie beim Fahrzeugführer deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,55 Promille.

Der Möllner musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

