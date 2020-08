Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Eine Person nach Diebstahl festgenommen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

21. August 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.08.2020 - Mölln

Gestern Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, ist es beim Discounter ALDI im Grambeker Weg in Mölln zu einem Diebstahl von Zigaretten durch drei Täter gekommen.

Gegen 16.00 Uhr hielten sich drei Täter im Kassenbereich des Discounters auf. Während eine Angestellte von einem Täter befragt bzw. abgelenkt wurde, steckten die beiden anderen aus der geöffneten Zigarettenauslage diverse Schachteln in ihre Westentaschen ein. Nachdem eine Zeugin die Angestellte auf das Geschehen aufmerksam machte, sprach diese die Täter an. Daraufhin passierten die drei Männer den Kassenbereich und flüchteten zu Fuß in Richtung Vorkamp.

Mehrere Streifenwagen begaben sich daraufhin in den Bereich. Kurz darauf nahmen Beamten der Polizeistation Mölln im Nahbereich einen fußläufig flüchtenden Täter fest.

Während seiner Flucht warf der 20-jährige Mann unter den Augen der Beamten das zuvor eingesteckte Diebesgut weg.

Die beiden anderen Täter konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurde der 20-jährige Tatverdächtige mangels Haftgründen wieder entlassen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

