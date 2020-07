Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Gartencenter in Haste von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (19 Uhr) bis Donnerstagmorgen (07.45 Uhr) brachen Unbekannte in ein Gartencenter an der Oldenburger Landstraße ein. Der oder die Täter stahlen Gartengeräte und -möbel und transportierten die Beute vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3203.

