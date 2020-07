Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - "Falsche Polizeibeamte" - Betrüger erbeuten fünfstelligen Bargeldbetrag

Osnabrück (ots)

Eine Osnabrücker Seniorin erhielt am Montag einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Der Betrüger erklärte der Dame, dass es bei ihrem Geldinstitut Unregelmäßigkeiten gegeben hätte und es Hinweise auf Falschgeld geben würde. Es sei nun erforderlich, dass sie der Polizei hilft und einen fünfstelligen Betrag abhebt. Die Seniorin wurde aufgefordert das angebliche Falschgeld auf dem Vorderreifen eines roten Pkw zu legen. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Tennisclubs am Veilchenweg, als der oder die Täter es am Dienstag zwischen 15.45 und 16.10 Uhr abholten und unerkannt flüchteten. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-3303 oder 327-2115 entgegengenommen. Die Osnabrücker Polizei nimmt den Fall zum Anlass, um erneut vor den Betrügern zu warnen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Dazu zählen auch Gelüberweisungen mittels Geldtransferunternehmen (Moneygram, Western Union, RIA, etc.). - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben oder deponieren Sie niemals Geld oder Wertgegenständen an unbekannte Personen/vereinbarte Orte. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt - in diesem Fall die (echte) Polizei. - Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Nicht weiterleiten lassen - selber auflegen und damit das Gespräch beenden. Dann die ECHTE Polizei unter der Ortsnummer (0541/327-0) oder 110 anrufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell