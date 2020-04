Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Moosburg, Berkheim - Rehe überqueren Fahrbahn

Zu zwei Wildunfällen kam es am Dienstag und Mittwoch bei Moosburg und Berkheim.

Ulm (ots)

Am Dienstag gegen 20.45 Uhr fuhr der 17-Jährige von Kanzach in Richtung Moosburg. In einem Waldstück sprang ein Reh vor das Leichtkraftrad des Jugendlichen. Er konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Rehbock zusammen.Bei dem folgenden Sturz von seiner Yamaha verletzte sich der 17-Jährige. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall wurde das Reh getötet. Der Sachschaden an dem Zweirad beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Mittwochnacht fuhr der Fahrer eines VW von Berkheim in Richtung Bonlanden. Zwei Rehe überquerten die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr anhalten und stieß mit den Rehen zusammen. Auch diese Rehe überlebten den Unfall nicht. Mit einem Schaden von etwa 4.000 Euro konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Hinweis der Polizei: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen.

