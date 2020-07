Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall in Haste

Osnabrück (ots)

Drei schwer verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der sogenannten "Coca-Cola-Kreuzung" ereignete. Ein 40-jähriger Meller war gegen 19.30 Uhr mit einem Klein-Lkw der Marke VW auf dem Fürstenauer Weg unterwegs, als er an der Kreuzung Bramscher Straße/Oldenburger Landstraße vor der Ampel wartende Autos über den Linksabbiegerfahrstreifen mit vermutlich hoher Geschwindigkeit überholte. In der Folge verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über den Wagen und prallte nahezu frontal gegen einen auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung stehenden Pick-up der Marke Dodge. Durch den Zusammenstoß wurde dieser Pkw zudem noch gegen einen dahinterstehenden Toyota und eine Fußgängerampel geschleudert. Der Unfallverusacher sowie die beiden 25-jährigen Insassen im Dodge erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde dem Meller auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Kleintransporter und der Pick-up mussten abgeschleppt werden.

