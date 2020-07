Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Unfallflucht mit dunkelblauem BMW?

Hagen a.T.W. (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich vermutlich am frühen Samstagmorgen in der Straße Moorgarten ereignete. Ein unbekanntes Fahrzeug prallte dort gegen eine niedrige Grundstücksmauer und beschädigte diese auf einer Länge von etwa sechs Metern. Der Verursacher fuhr danach weg und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Auto des Flüchtigen um einen älteren dunkelblauen BMW der Dreier-oder Fünferreihe handelte. Der Fahrer eines solchen Pkw hatte sich gegen 02.35 Uhr in Bad Iburg (Am Grografenhof) der Kontrolle einer Funkstreife durch Flucht entzogen, raste mit hoher Geschwindigkeit bei teilweise ausgeschaltetem Licht nach Hagen und wurde von der Streife im Bereich des Brooksweges aus den Augen verloren. Der Fahrer des nun möglicherweise beschädigten BMW war etwa 25 Jahre alt, hatte kurze anrasierte Haare und trug ein schwarzes Basecap sowie eine weiße Sportjacke. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation in Hagen unter der Telefonnummer 05401-849120 entgegen.

