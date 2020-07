Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter-Eppendorf: Party-Wohnwagen aufgebrochen

Hilter (ots)

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zu Dienstag auf einem Grundstück an der Ecke Heinrich-Lepper-Straße/Zur Auheide in einen zur privaten Partylocation umgebauten Wohnwagen eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Zugangstür und nahmen aus dem Wohnwagen mehrere Paletten Softdrinks (Cola, Mirinda, 7up) sowie zehn Kisten Bier der Marke Veltins mit. Wer Hinweise zu den Tätern oder deren Transportfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen unter der Telefonnummer 05421/921390.

