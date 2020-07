Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Audi angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

An der Iburger Straße, zwischen der Osningstraße und der Wörthstraße, beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Montagnachmittag einen blauen Audi A5 Sportback und setzte anschließend seinen Weg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 15 und 17.45 Uhr gegen den Mittelklassewagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, aber auch der Verursacher, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215 bei der Osnabrücker Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell