Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht an der Iburger Straße

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich an der Iburger Straße eine Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Nr.47 (Nähe Osningstraße) geparkter blauer Audi A5 wurde zwischen 15 Uhr und 17.45 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der dabei entstandene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst unter 0541/327-2215.

