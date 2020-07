Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Brand im Stadtteil Wüste

Osnabrück (ots)

In einem Mehrparteienhaus an der Heinrichstraße bemerkten Nachbarn am Dienstagmorgen (09.25 Uhr) eine starke Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Die 15 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Osnabrück brachen die Wohnungstür auf und stellten fest, dass ein Bügelbrett und ein darauf befindliches Bügeleisen in Flammen standen und sich niemand in der Wohnung befand. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte Schlimmeres. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Rauchentwicklung entstand in der Wohnung ein geringer Sachschaden, der sich auf ca. 1000 Euro beläuft.

