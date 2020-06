Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Erzwingungshaft im letzten Moment abgewendet

Görlitz (ots)

Eine vom Amtsgericht Görlitz angeordnete Erzwingungshaft und einen damit verbundenen Aufenthalt hinter Gitter konnte gestern im letzten Moment ein Görlitzer abwenden, in dem er sein Portemonnaie öffnete. Der 39-Jährige, der am Dienstag gegen 11.00 Uhr in der Biesnitzer Straße von der Bundespolizei kontrolliert wurde, hatte gegenüber der Bußgeldbehörde des Landkreises Görlitz noch eine Rechnung offen. Letztlich ging es um 10,00 Euro Geldbuße und 44,70 Euro Verfahrenskosten, die der Betroffene nun beglich.

