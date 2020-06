Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen

Görlitz (ots)

Einem Bürgerhinweis folgend eilte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am späten Samstagnachmittag nach Görlitz in die Neißetalstraße. Dort trafen die Beamten auf vier Jugendliche. Während es bei einem der jungen Männer nichts zu beanstanden gab, fanden sich bei den anderen drei Drogen. Dem 17-Jährigen und den beiden 18-Jährigen wird nun der Besitz von Marihuana (0,2; 0,8 und 3,8 Gramm) vorgeworfen.

Fast zur gleichen Zeit war in der Salomonstraße ein in der Neißestadt lebender Grieche kontrolliert worden. Als der Mann gebeten wurde, den Inhalt seiner Hosentaschen zu zeigen, fiel wohl aus Versehen ein Cliptütchen zu Boden. In dem Cliptütchen bewahrte der 33-Jährige 0,3 Gramm Crystal auf.

Gegen die vier Beschuldigten wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel erstattet.

