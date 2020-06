Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gestohlene Küchenwaage sichergestellt und zurückgegeben

Görlitz (ots)

Eine gestohlene Küchenwaage der Marke WMF ist gestern von der Bundespolizei sichergestellt und anschließend zurückgegeben worden.

Kurz vor Mittag waren die Beamten auf dem Lutherplatz in Görlitz auf einen Mann aufmerksam geworden. Dieser mühte sich offensichtlich dabei, einen Rucksack durch das geöffnete Fenster an eine Frau zu übergeben. In dem Rucksack kamen anschließend zwei Kartons zum Vorschein, die der 33-Jährige aber offenbar vor den Augen der Ordnungshüter verbergen wollte. Kein Wunder, denn in einem Karton befand sich eine Waage, die in einem Ladengeschäft in der Berliner Straße fehlte. Die Ladeninhaberin, die das Küchengerät inzwischen zurück erhalten hat, stellte Strafantrag gegen den mutmaßlichen polnischen Ladendieb. Im Rahmen der Ermittlungen, die wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet wurden, ist nun auch zu klären, wem das Diagnosegerät gehört, welches in dem zweiten Karton entdeckt wurde.

