Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gegenstände aus unverschlossener Garage erbeutet

Ahaus (ots)

An einer unverschlossenen Garage in Ahaus machten sich Unbekannte in der Zeit von Donnerstag, 17.00 Uhr, bis heute (Montag), 10:00 Uhr zu schaffen. Aus der Garage an der Straße Am Schäfingskamp entwendeten sie ein schwarzes E-Mountainbike der Marke Fischer, Modell EM1614, einen schwarzen E-Scooter "Cityblitz" sowie einen orangenen Rasenmäher der Marke Worx, Modell S500 i. Die Gegenstände hatten einen Gesamtwert von ca. 1.200 Euro. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

