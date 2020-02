Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Trecker entwendet

Südlohn (ots)

Einen Trecker der Marke Iseki erbeuteten Unbekannte am Samstag, in der Zeit von 22.40 Uhr bis 23.05 Uhr in Südlohn. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße. Nach ersten Erkenntnissen verluden sie das blaue Fahrzeug anschließend auf einen Anhänger, der an einem weißen Sprinter befestigt war. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell