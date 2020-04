Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch(-versuch) in Rohbau und Gemeindebücherei

Schalksmühle (ots)

Unbekannte sind in einen Rohbau an der Bergstraße eingedrungen, um Werkzeug zu stehlen. Zwischen Freitag- und Montagnachmittag drückten sie die Eingangstür auf. Sie schleppten diverse Elektro-Werkzeuge wie Bohr- und Schleifmaschinen und Presslufthammer aus dem Gebäude.

Bei einem Einbruch-Versuch blieb es in der katholischen Gemeindebücherei Christus König an der Hälverstraße. Eine Mitarbeiterin konnte die Tür am Montagmorgen nicht mehr aufschließen. Zwischen Dienstagnachmittag und Montagmorgen muss offenbar jemand versucht haben, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei in Halver bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0.

