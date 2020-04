Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer zerstört Schuppen, Wohnwagen und Bagger

Kierspe (ots)

Aus ungeklärten Gründen brannten am Montag kurz vor Mitternacht am Hüttenberg ein Schuppen, ein Wohnwagen und ein alter abgestellter Bagger ab. Die Flammen beschädigten auch ein angrenzendes, leerstehendes Wohngebäude. Ein 39-jähriger Mann, der in dem Schuppen geschlafen hatte, konnte sich und seinen Hund rechtzeitig in Sicherheit bringen.

