Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Container/Kellereinbruch

Werdohl (ots)

Anwohner löschten am Montagabend gegen 23.10 Uhr eine brennende Mülltonne an der Carl-Diem-Straße. Die Feuerwehr übernahm Nachlöschenarbeiten. Heute Morgen brannten an der Stadionstraße ein Papiercontainer. Während die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr das Feuer an dem ersten Container löschte, suchte die Polizei die Umgebung ab. In Höhe Hausnr. 50 entdeckten sie einen weiteren brennenden Container. Auch dort übernahm die Feuerwehr die Löscharbeiten.

Am Sonntagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in einen Keller eingebrochen. Unbekannte schraubten die Türverriegelung ab und entwendeten Herren- und Kinderfahrräder, Reifen und Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9399-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell