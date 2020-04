Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer zerstört Gartenhütte

Iserlohn (ots)

Gegen 19.45 Uhr stand in einer Kleingartenanlage an der Gennaer Straße eine Gartenhütte in Flammen. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die Hütte brannte völlig aus. Die Flammen beschädigten außerdem einen Gartenzaun und eine weitere Gartenlaube auf Nachbarparzellen.

