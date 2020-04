Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Meinerzhagen (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer hat heute Morgen bei einem Unfall auf der K 4 schwerste Verletzungen erlitten. Gegen 7.30 Uhr entdeckte ein vorbeifahrender Traktorfahrer aus seiner hohen Warte den neben seinem Leichtkraftrad im Graben liegenden Mann. Der Unfall muss in der Stunde zuvor passiert sein. Der Meinerzhagener fuhr in Richtung Breddershaus, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der lebensgefährlich Verletzte wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

