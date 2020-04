Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 74-Jährige bespuckt

Meinerzhagen (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstagnachmitttag an der Fürwigge eine 74-jährige Spaziergängerin bespuckt. Im Vorbeigehen sollen ihr die beiden schätzungsweise 20-jährigen Männer gegen 14.30 Uhr wortlos ins Gesicht und an den Körper gespuckt haben. Die verunsicherte Frau erzählte ihrem Schwiegersohn, der am Parkplatz auf sie wartete, von der Begegnung. Der rief die Polizei. Eine Fahndung verlief negativ. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Körperverletzung.

