POL-MK: Einbruch(versuch) in Apotheke, Kita und Pkw/ Papiercontainer in Brand/ Pkw und E-Bikes gestohlen

Am Sonntag um 3.50 Uhr sind Unbekannte in eine Apotheke an der Hagener Straße eingebrochen. Sie schlugen ein Loch in eine gläserne Tür und öffneten im Lager eine Kiste mit Desinfektionsmitteln, nahmen aber offenbar keine Beute mit.

Einbrecher haben versucht, über das Flachdach in einen Kindergarten am Gerlingser Platz einzubrechen. Sie machten sich zwischen dem 9. und 17. April an einer Lichtkuppel zu schaffen. Sie kamen jedoch nicht in das Objekt. Der Schaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt. Aus ungeklärter Ursache ist am Samstag kurz nach 1 Uhr nachts ein Altpapiercontainer an der Nußbergstraße in Brand geraten. Es entstand geringer Sachschaden.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde Im Klepping ein silberner Dacia Duster gestohlen. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen MK-UH1012 hatte halbseitig auf dem rechten Gehweg gestanden.

Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag Op Kerstingskamp in einen schwarzen Tiguan eingedrungen. Sie nahmen eine Geldbörse samt Inhalt und zwei Trekkingrucksäcke an sich.

In der Nacht zum Samstag wurden an der Teichstraße zwei Pedelecs gestohlen. Die Eigentümer hatten die Räder am Freitagabend mit Kettenschlössern am Gartenzaun angeschlossen. Am Morgen waren die Gazelle-Fahrräder weg. Außerdem stand ein Gartenhaus offen.

