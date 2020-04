Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tragischer Unfall auf Betriebsgelände

Hemer (ots)

Am heutigen Freitag, gegen 17.20 Uhr, kam es im Industriepark an der Edelburg zu einem tragischen Unfall. Ein 42 jährige Mann befand sich mit seinen beiden 5 und 7 jährigen Söhnen an einem LKW auf einem dortigen Betriebsgelände. Aus bislang ungeklärter Ursache rollte der LKW nach vorn und erfasste den vor dem LKW stehenden 5 jährigen Jungen. Dieser wurde schwerst verletzt. Der 7 Jährige und der Vater wollten den rollenden LKW anhalten und wurden ebenfalls erfasst und schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen stoppte ein Zeuge den LKW. Die hinzugerufene Feuerwehr befreite die eingeklemmte Familie und die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der lebensgefährlich verletzte 5 jährige Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ausgeflogen, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Polizei stellte den LKW sicher, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

