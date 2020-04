Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch bei der Feuerwehr

Kierspe (ots)

Unbekannte sind in das Feuerwehrgerätehaus an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagabend öffneten sie gewaltsam ein Fenster an der Rückseite und brachen im Gebäude eine Metalltür auf. Dem Anschein nach machten die Eindringlinge jedoch keine Beute. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

