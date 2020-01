Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher scheitern im Gebäude der Familienbildungsstätte

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (19.01.) war ein Einbrecher in der Innenstadt unterwegs.

Die Tatzeit lässt sich auf 14:00 bis 22:00 Uhr eingrenzen. In diesem Zeitraum hielt sich offensichtlich der Täter im Gebäude der katholischen Familienbildungsstätte auf der Laurentiusstraße auf. Zum Glück scheiterte der Einbrecher - Hebelversuche an einem Sitzungssaal, an der Tür einer Abstellkammer und der Wohnung im Dachgeschoss scheiterten.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die am Sonntag im Bereich Laurentiusstraße / Buchmühlenparkplatz verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweis bitte unter 02202 205-0. (rb)

