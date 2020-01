POL-RBK: Kürten - Einfamilienhaus und Grundschule mit Graffiti besprüht

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

In Kürten-Biesfeld kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag (16.01.) zu mehreren Graffiti-Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter besprühten die Fassade eines Einfamilienhauses in der Wipperführter Straße sowie die Wände einer Gemeinschaftsgrundschule in der Neuensaaler Straße. Bei der Grundschule waren unter anderem die Schriftzüge "Cvove" und "XTC" zu lesen.Vermutlich wurden die Taten in einem Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 07:15 Uhr begangen.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

