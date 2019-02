Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbrüche in Kindergärten

In der Zeit von Dienstag, 12. Februar 2019, 18.15 Uhr, bis Mittwoch, 13. Februar 2019, 07.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Kindergartens Am Pfarrhof und am Kösters Gang ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Daher sind Angaben zur Schadenshöhe noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Lohne - In Bäckerei eingebrochen

In der Nacht zu Mittwoch, 13. Februar 2019, brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Lindenstraße ein. Aus dem Vorratsraum wurde eine Tasche entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

