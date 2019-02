Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 11. Februar 2019 kam es in der Zeit von 07.50 Uhr bis 15.50 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule am Lankumer Feldweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Pkw Citroen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Fenster beschädigt

In der Nacht zu Mittwoch, 13. Februar 2019, beschädigten unbekannte Täter das Mosaikfenster einer Apotheke an der Mühlenstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entleerten unbekannte Täter in der Zeit vom 01. November 2019, 00.00 Uhr, bis zum 04. Februar 2019, 00.00 Uhr, die Feuerlöscher in einer Tiefgarage an der Sevelter Straße. Außerdem wurden die dortigen Mülleimer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

