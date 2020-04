Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handfester Streit um "Abstand"/Jugendliche Diebe überrascht/Einbrecher

Altena/Nachrodt (ots)

Statt Abstand zu halten, sind am Sonntag mehrere Spaziergänger an der Fuelbecker Talsperre aufeinander losgegangen. Ein 29-jähriger Altenaer ärgerte sich darüber, dass ihm entgegenkommende Personen nicht genug Abstand zu ihm und seiner Freundin hielten. Aus dieser Beschwerde entwickelte sich eine zunächst verbale Auseinandersetzung, auf die Faustschläge in beide Richtungen folgten. Der 29-Jährige holte die Polizei. Die fand alle Beteiligten in der Nähe und schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung gegen insgesamt fünf Personen im Alter von 18, 20, 21, 29 und 56 Jahren und sprach Platzverweise aus. Der 29-Jährige wurde vor Ort vom Rettungswagen versorgt.

Eine Bewohnerin der Siepenschlade beobachtete am Samstag um 1.19 Uhr drei Jugendliche auf ihrem Grundstück. Sie wollten sich offenbar ein auf dem Grundstück liegendes Skateboard holen. Als das Licht anging, wollten sie flüchten. Die Zeugin hielt die 14 und 15 Jahre alten Jungen jedoch bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die schrieb nicht nur Anzeigen wegen des versuchten Diebstahls, sondern auch Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Die Minderjährigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Unbekannte sind am Samstagmorgen in Altroggenrahmede in ein Haus an der Rahmedestraße eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld, einen Kopfhörer und einen Tablet-Computer. Der oder die Täter kamen zwischen 10.30 und 11.30 Uhr auf unbekannte Weise in das Gebäude, schlossen Hunde in einem Zimmer ein und durchwühlten Schränke und Schubladen.

Nachrodt Unbekannte verschafften sich am Freitagmorgen Zugang zu einem Kellerraum an der Von-Bodelschwingh-Straße. Sie hebelten zwischen 9 und 10.15 Uhr eine Hintertür des Mehrfamilienhauses auf. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell