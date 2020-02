Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum/Verberg: Bilanz zu Karnevalsumzügen - Gemeinsame Streifen von Polizei und KOD zeigen Wirkung

Krefeld (ots)

Am gestrigen Samstag (22. Februar 2020) waren Beamte von Polizei und Stadt Krefeld gemeinsam in Oppum und Verberg unterwegs und haben für Sicherheit und Ordnung gesorgt. Die Behörden ziehen eine positive Bilanz zu den gestrigen Einsätzen. Die Veranstaltungen sind friedlich verlaufen.

Im Zeitraum von 11 bis 19:30 Uhr stellten die gemeinsamen Streifen von Polizei und KOD in Oppum insgesamt 29 Ordnungswidrigkeiten fest. Darunter 21 Personen, die in der Öffentlichkeit urinierten, fünf Jecken warfen achtlos Müll weg und drei Jugendliche konsumierten Alkohol sowie Tabak. Polizeibeamte stellten einen Wildpinkler, der über einen circa zwei Meter hohen Zaun auf das Gelände eines Kindergartens gelangte, um dort zur urinieren. Er erhielt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Zudem konnten sie zwei Fundsachen an die rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Bei dem Karnevalsumzug in Verberg waren rund 2500 Besucher vor Ort. Die Veranstaltung verlief friedlich und ohne Vorkommnisse. (116)

