Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen/Gellep-Stratum: Karnevalsumzüge an Tulpensonntag wegen Unwetterwarnung abgesagt

Krefeld (ots)

Am heutigen Tulpensonntag (23. Februar 2020) sind die geplanten Karnevalsumzüge in Uerdingen sowie in Gellep-Stratum wegen der Unwetterwarnung abgesagt worden.

Um die Sicherheit der Jecken zu gewährleisten, wurde der geplante Umzug in Uerdingen um 11:45 Uhr abgesagt. Der Veranstalter sowie Vertreter von Stadt, Feuerwehr und Polizei hatten dies gemeinsam in einer Krisenstabsbesprechung beschlossen.

Um 12:55 Uhr sagte der Veranstalter dann auch den geplanten Umzug in Gellep-Stratum ab. Bisher verlief der Tulpensonntag ohne weitere polizeirelevante Vorkommnisse. (114)

