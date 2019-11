Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Einbrüche, Einsatz wegen Gasaustritt

Reutlingen (ots)

Mit Quad auf PKW aufgefahren

Am Samstagabend um 18.50 Uhr ist es auf der Schieferstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24 -jähriger Lenker eines Quads der Marke Suzuki befuhr die B 28 in Richtung Tübingen. Auf Höhe der Einmündung zur Silberburgstraße musste der vorausfahrende 43 -jährige Lenker eines Ford stark abbremsen, da ein bislang unbekannter Lenker eines weißen PKW beim Fahrstreifenwechsel nicht auf ihn achtete und ihn schnitt. Der Lenker des Quads erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf, sodass er und sein ebenfalls 24 -jähriger Sozius vom Quad geschleudert wurden. Der Sozius verletzte sich hierbei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Bad Urach (RT): Auffahrunfall

Am Samstagvormittag um 11.45 Uhr ist es auf der Burgstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf eine vorausfahrende 52 -jährige Land Rover-Fahrerin auf. Die Fahrerin des Land Rover zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, welche allerdings den Einsatz eines Rettungswagens nicht erforderlich machten. Der Opel wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Esslingen (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Fichtenstraße eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus, in welchem diverse Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Den Tätern fielen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie diverse Schmuckstücke in die Hände. Die vorgefundenen Spuren wurden durch Spezialisten der Kriminaltechnik gesichert.

Deizisau (ES): In leerstehendes Gebäude eingebrochen

In der Zeit zwischen Freitag, 18.15 Uhr und Samstag, 13.15 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein derzeit leerstehendes Haus in der Wertstraße heimgesucht. Über ein Fenster gelangte die Täterschaft in das Gebäude, aus welchem eine Sektflasche entwendet wurde. Der im Gebäude mutwillig angerichtete Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches.

Esslingen (ES): Beifahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstag um 19.15 Uhr in der Brückenstraße an einer Lichtzeichenanlage gekommen. Der 65 -jährige Fahrer eines Pkw VW Golf hielt ordnungsgemäß an einer für ihn Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an. Der nachfolgende 28 -jährige Fahrer eines Pkw Opel Corsa erkannte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Die 58 -jährige Beifahrerin im VW Golf erlitt hierbei leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Ostfildern (ES): Verletzt nach Auffahrunfall

Am Samstag ist es an der sogenannten "Drechsler-Kreuzung" in Ostfildern zu einem Auffahrunfall gekommen. Die 67 -jährige Fahrerin eines Pkw BMW fuhr aufgrund Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Pkw Toyota auf, der von einem 33 -jährigen Mann gefahren wurde. Die 28 -jährige Beifahrerin im Pkw Toyota erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden betrug insgesamt 6.000 Euro, wobei der BMW so stark beschädigt wurde, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste.

Nürtingen (ES): Fußgänger angefahren und anschließend geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein 32 -jähriger Fußgänger ist am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Bahnhofstraße von einem Pkw angefahren worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen überquerte der Fußgänger die Bahnhofstraße von der Bahnhofseite kommend in Richtung Stadtmitte. Hierbei wurde er von einem Pkw erfasst. Glücklicherweise erlitt er lediglich leichtere Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Pkw, zu welchem bislang keine weiteren Hinweise vorliegen, entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/92240

Notzingen (ES): Gasaustritt

Am Samstag kurz vor 16.00 Uhr ist aus dem Wohngebiet Letten von mehreren Anwohnern im Bereich Albstraße / Teckstraße / Limburgweg starker Gasgeruch mitgeteilt worden. Dies bestätigte sich bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei. Aus Sicherheitsgründen mussten 8 Wohnhäuser im unmittelbaren Bereich vorsorglich evakuiert und der Gefahrenbereich gesperrt werden. Im Bereich der Hochdorfer Straße / Teckstraße befindet sich ein unterirdischer Gastank, aus welchem durch unterirdische Leitungen etwa 35 Haushalte sowie eine Gaststätte mit Gas versorgt werden. Die Ursache für den Gasgeruch konnte weder durch die Feuerwehr noch durch verständigte Fachingenieure der SWS eindeutig ermittelt werden. Gegen 19.00 Uhr musste deshalb der Gastank vom Netz genommen werden. Hiernach konnten die evakuierten Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Es ist derzeit jedoch nicht absehbar, wie lange die Ursachenfindung und Behebung der Störung andauern wird und die 35 Haushalte sowie Gaststätte wieder an die zentrale Flüssiggasversorgung angeschlossen werden können.

Tübingen (TÜ): Tresor entwendet (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum von Freitag 19.00 Uhr bis Samstag 18.30 Uhr haben sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Geschäftsräumen in der Bismarckstraße verschafft. Aus den Räumlichkeiten wurde ein ca. 120 kg schwerer Tresor entwendet und auf bislang unbekannte Art und Weise abtransportiert. Die sich vor Ort befindlichen Spuren wurden von Spezialisten der Kriminaltechnik gesichert. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt, dürfte aber beträchtlich sein. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bismarckstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Tübingen unter 07071/972-8660 in Verbindung zu setzen.

Rottenburg (TÜ): Kind vom Traktoranhänger gestürzt

Am Samstagnachmittag um 12.45 Uhr ist ein 8 -jähriger Junge in der Straße Stäuperle von einem Traktoranhänger gefallen und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Der auf dem Anhänger stehende Junge verlor das Gleichgewicht, als der 45 -jährige Fahrer der Zugmaschine der Marke Case ICH diese in Bewegung setzte. Der Junge wurde vom Rettungsdienst zur vorsorglich in eine Klinik verbracht.

Starzach-Börstingen (TÜ): Im Graben gelandet

In der Nacht zum Sonntag um 01.26 Uhr ist es auf der L 370 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Ein 35 -Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW die Landesstraße von Eyach herkommend. Auf Höhe der Einmündung zur K 6925 ist er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und zunächst über eine Verkehrsinsel gefahren. Im weiteren Verlauf stürzte der PKW eine Böschung hinunter und kam ca. 30 Meter von der Fahrbahn entfernt in einem Flurstück zum Stehen. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Da der VW nicht mehr fahrbereit war, wurde er mit Hilfe der Feuerwehr Börstingen, welche mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, von einem Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

