POL-FR: Teningen: Zigarette löst Feuerwehreinsatz aus

Am frühen Freitagmorgen, 03.04.2020, gegen 03.55 Uhr, wurden die Feuerwehren von Teningen und Köndringen zu einem Brand in die Hebelstraße gerufen. Dort hatte ein Blumenkübel auf einem Fensterbrett einer Dachgeschosswohnung gebrannt und glücklicherweise lediglich Sachschaden am Fensterrahmen verursacht. Vermutlich löste eine zuvor im Blumenkübel ausgedrückte Zigarettenkoppe das Brandgeschehen aus. Die Feuerwehr war mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz.

