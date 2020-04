Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl: Unfall in der Endinger Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2020, gegen 17.05 Uhr, kam es an der Einmündung der Endinger Straße / Löwenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford Focus und einem Fiat Punto. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere den Fahrer eines SUV, der von der Endinger Straße in die Gartenstraße abbiegen wollte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Medienrückfragen bitte an:

Jan Schmidt

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell