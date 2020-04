Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Feuerwehreinsatz - Brand in Wohnung - Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.04.20, gegen 15.19 Uhr, wurde ein Brand aus einer Dachgeschosswohnung in der Weinbergstraße gemeldet. Eigene Löschversuche der Anwohner konnten den Brand zunächst nicht vollständig löschen, was letztlich durch die Feuerwehr rasch gelang. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Bereich eines Dachfensters zu dem Brand. Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Als mögliche Ursache kommt ein noch glimmender Zigarettenstummel in Frage kommen. Die Feuerwehren aus Albbruck und Waldshut waren mit etwa 80 Einsatzkräften am Brandort. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen führt die weiteren Ermittlungen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell