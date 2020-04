Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf i. Schw.: Autofahrerin gerät ins Schleudern und verletzt sich

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.04.20, gegen 23.30 Uhr, kam eine 46-jährige Autofahrerin in einer Linkskurve auf der Donaueschinger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend ins Schleudern. In der Folge krachte ihr Fahrzeug gegen eine Mauer. Die Autofahrerin zog sich hierbei nicht unerhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Mauer liegt bei etwa 5000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf alkoholische Beeinflussung, weshalb der Führerschein der Frau beschlagnahmt wurde. Sie wird angezeigt.

