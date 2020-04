Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell i.W.

Todtnau: Einbruch in Freizeitpark und Einbruch in Vereinsheim - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 01./02.04.2020, wurde in Atzenbach in das Gebäude eines Freizeitparks eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter brachen eine Tür auf und entwendeten mehrere alkoholische Getränke und Bargeld aus einer Kasse. Möglicherweise liegt die Tatzeit zwischen 03 und 04 Uhr. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.

In der selben Nacht wurde ins Vereinsheim des Tennisclubs Todtnau eingebrochen. Auch hier wurde eine Zugangstür aufgebrochen und anschließend etwas Bargeld aus einem Geldbeutel entwendet. Aus einem angrenzenden Gerätehaus wurde zudem ein Motorroller mit Lörracher Zulassung gestohlen. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht ist noch nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell