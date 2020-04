Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Baum angezündet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.04.20, gegen 19.10 Uhr, meldete ein Zeuge einen qualmenden Baum im Bereich des unteren Maienbühlweges. Tatsächlich stellten Feuerwehr und Polizei fest, dass versucht worden war, den Baum anzuzünden. Die Feuerwehr musste einen Teil der Rinde entfernen und konnte so den angesengten Stamm löschen. Durch einen Zeugen wurde der Hinweis auf ein Pärchen gegeben, welches sich zuvor an dem Baum aufgehalten hatte. Es soll sich um einen Mann und eine Frau im Alter von etwa 18-20 Jahren gehandelt haben. Der Mann soll blonde Haare, die Frau lange dunkle Haare gehabt haben. Zudem sollen sie eine Weinflasche mitgeführt haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell