Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Birkenfeld (ots)

Am Dienstag, dem 10.03.2020, kam es im Zeitraum zwischen 05:20 Uhr und 12:40 Uhr auf dem Parkplatz der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein roter Pkw von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss setzte der Fahrer dieses Fahrzeugs seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

