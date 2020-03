Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Trier (ots)

Konz. Am Freitag, den 06.03.2020, in der Zeit zwischen 15.20 Uhr und 15.55 Uhr, wurden in der Albanstraße in Konz insgesamt vier dort parkende Pkw beschädigt. Alle Pkw wurden im Heckbereich zerkratzt. Zum Teil wurden mit einem spitzen Gegenstand Zickzack-Muster eingeritzt, zum Teil auch Buchstaben. Zu einer ähnlichen Tat kam es bereits vor etwa drei Wochen. Bisher liegen keine Täterhinweise vor.

Personen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz unter Tel. 06501/92680 in Verbindung zu setzen.

