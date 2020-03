Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Trier-Pfalzel (ots)

In der Zeit von Freitag, 06.03.2020, 17:00 Uhr, bis Montag, 09.03.2020, 10:00 Uhr, wurde an einem auf einem Parkplatz zwischen der Münzstraße und der Scholasterei in Trier-Pfalzel abgestellten schwarzen Pkw, Ford Mustang, durch Unbekannte die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06502/91570 oder per Email pischweich@polizei.rlp.de.

